Константин Кучаев: "Домашняя победа над "Реалом" осталась в прошлом"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда не вспоминает о домашней победе над "сливочными" в рамках текущего розыгрыша этого турнира (1:0).

- Не сказал бы, что можно кого-то выделить в составе "Реала", тут собраны лучшие футболисты мира на каждой позиции, - приводит слова Кучаева "РИА Новости". - Что касается победы в первом матче, то мы ее даже не вспоминаем, это в прошлом. Завтра будет намного сложнее, настраиваемся на следующую игру, и тот матч лучше не вспоминать сейчас. И тот "Реал", и этот будут похожи. Ни для кого не секрет, что мы победили тогда не без доли везения. Это очень сильная команда, и завтра будет непросто.

ЦСКА занимает последнее место в группе G, имея в активе 4 очка после пяти туров.

Все о Лиге чемпионов - здесь