20:13 | Футбол — Лига чемпионов

Константин Кучаев: "Домашняя победа над "Реалом" осталась в прошлом"

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Полузащитник ЦСКА  Константин Кучаев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда не вспоминает о домашней победе над "сливочными" в рамках текущего розыгрыша этого турнира (1:0).

Не сказал бы, что можно кого-то выделить в составе "Реала", тут собраны лучшие футболисты мира на каждой позиции, - приводит слова Кучаева "РИА Новости". - Что касается победы в первом матче, то мы ее даже не вспоминаем, это в прошлом. Завтра будет намного сложнее, настраиваемся на следующую игру, и тот матч лучше не вспоминать сейчас. И тот "Реал", и этот будут похожи. Ни для кого не секрет, что мы победили тогда не без доли везения. Это очень сильная команда, и завтра будет непросто.

ЦСКА занимает последнее место в группе G, имея в активе 4 очка после пяти туров.

Реал - ЦСКА

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https://rsport.ria.ru/20181211/1547830208.html

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