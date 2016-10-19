08:52 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Клаудио Раньери: "Чемпионат Англии - приоритетная цель "Лестера"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери подчеркнул, что матч группового турнира Лиги чемпионов с "Копенгагеном" (1:0) стал непростым для команды. При этом специалист ожидал, что сопернику покажет хорошую игру.

- Для "Лестера" этот матч стал непростым, но я ожидал этого, - приводит официальный сайт "лис" слова Раньери. - Но мы действовали хорошо. Наша игра отличалась от последней встречи в чемпионате Англии. Это нормально для команды-дебютанта в Лиге чемпионов.

Я горжусь своей командой, но я хочу побеждать и во внутреннем первенстве. При выступлении в Лиге чемпионов ты теряешь какие-то очки в премьер-лиге. Это понятно, но мы хотим изменить это. Чемпионат Англии остается для нас приоритетом.

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