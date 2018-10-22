Кирилл Набабкин: "Сделаем все для победы над "Ромой"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин на пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов с "Ромой" рассказал, чего он ожидает от матча.

Матч "Рома" – ЦСКА состоится 23 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

- Хорошо помните матч четырехлетней давности? Можете сравнить ту "Рому" и нынешнюю?

- Команды поменялись. И мы, и "Рома". У них ушел Тотти, который являлся половиной команды, у нас тоже сменилось много игроков.

- Вы проводите невероятные матчи против топ-клубов. Что ждать от вас завтра?

- Не знаю, что ждать. Победы. Все сделаем для этого.

- Насколько остро ощущаете отсутствие Игоря Акинфеева? И насколько важно то, что он прилетел в Рим?

- Конечно, его потеря очень серьезная. Он наш капитан и лидер команды. Но ничего не поделать. У нас есть второй вратарь, которому завтра представится шанс проявить себя.

- Вы сыграете закрыто?

- (После паузы) У нас будет теоретическое занятие вечером, тренер расскажет.

- Команда приехала за два дня до игры. Успели что-то посмотреть, достопримечательности?

- Да. Приехали за два дня до игры. Чтобы лучше восстановиться и подготовиться. Надеюсь, все будет хорошо. (Виталий Айрапетов)

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