Карло Анчелотти: "Увлекательная группа с отличными командами и "ПСЖ" на вершине"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти остался доволен жеребьевкой группового турнира Лиги чемпионов. Мюнхенцы попали в одну группу с "ПСЖ", "Андерлехтом" и "Селтиком".

– Увлекательная группа с отличными командами и "ПСЖ" на вершине, – цитирует официальный сайт "Баварии" Анчелотти. – Мне будет приятно встретиться с бывшим клубом. "Селтик" пользуется невероятной поддержкой на своем поле. Все это знают. Даже "Андерлехт" не стоит недооценивать – это чемпион Бельгии. Три очень разных и жестких соперника.