Карло Анчелотти: "Наполи" забил гол своевременно"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти остался доволен победой над "Ливерпулем" (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Победный мяч итальянцы забили на последней минуте основного времени.

– Команда отлично справилась с игрой, мы не теряли контроль над ситуацией и были сосредоточены, практически не подпуская "Ливерпуль", – цитирует Sky Italia Анчелотти. – У нас были шансы забить раньше, но я думаю, что гол пришел своевременно. Если бы забили ранее, то "Ливерпуль" устроил бы навал. Надеюсь, что эта победа придаст нам больше уверенности.