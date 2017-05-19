Карло Анчелотти: "Бавария" несправедливо покинула ЛЧ, необходимо вводить VAR"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отметил, что в финале Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" будет переживать за тех, кто покажет более яркий футбол. Специалист подчеркнул, что в мировой футбол пора вводить видеоассистентов рефери (Video Assistant Referee – VAR).

– Противостояние "Реала" и "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов завершилось несправедливо, – цитирует Corriere della Sera Анчелотти. – Но история запомнит только победителя, хотя все прекрасно видели, что творилось в Мадриде. Очевидно, что уже необходимо внедрять VAR.

С большим интересом жду финала Лиги чемпионов. Буду симпатизировать тем, кто будет лучше играть. Буффон – особенный игрок для меня, а "Реал" – это не только Криштиану Роналду, но и Рамос, Модрич, Марселу, Бензема и многие другие. Почему не играет Мората? Потому что под Криштиану Роналду лучше подходит Бензема.

Игра "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.