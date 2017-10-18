"Карабах" набрал первое очко в Лиге чемпионов в истории, сыграв вничью с "Атлетико"

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Карабах" на своем поле сыграл вничью с "Атлетико" – 0:0. Азербайджанский клуб набрал первое очко в самом престижном европейском клубном турнире в своей истории. При этом хозяева завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Дино Ндлову. "Матрасники" по-прежнему не знают побед в ЛЧ в нынешнем сезоне.

"Карабах" занимает последнее четвертое место в группе С. "Атлетико" расположился строчкой выше. Следующий матч между этими командами состоится 31 октября.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа С

"Карабах" (Азербайджан) – "Атлетико" (Испания) – 0:0

"Карабах": Шехич, Садыгов, Гусейнов, Аголли, Медведев (Ржезничак, 71), Мичел (Эльюнусси, 85), Гараев, Ришард Алмейда, Энрике (Геррье, 69), Ндлову, Мадатов.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Врсалько, Хименес, Габи, Гайтан (Партей, 64), Сауль, Гамейро (Фернандо Торрес, 72), Гризманн, Феррейра-Карраско (Корреа, 72).

Предупреждения: Мичел, 53. Ндлову, 59. Гусейнов, 90+4.

Удаление: Ндлову, 75.

Судья: Бюке (Франция).

18 октября. Баку. Стадион "Азерсун Арена". 47923 зрителя.