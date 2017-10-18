"Карабах" набрал первое очко в Лиге чемпионов в истории, сыграв вничью с "Атлетико"

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Карабах" на своем поле сыграл вничью с "Атлетико" – 0:0. Азербайджанский клуб набрал первое очко в самом престижном европейском клубном турнире в своей истории. При этом хозяева завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Дино Ндлову. "Матрасники" по-прежнему не знают побед в ЛЧ в нынешнем сезоне.
"Карабах" занимает последнее четвертое место в группе С. "Атлетико" расположился строчкой выше. Следующий матч между этими командами состоится 31 октября.
Лига чемпионов
Групповой турнир
3-й тур
Группа С
"Карабах" (Азербайджан) – "Атлетико" (Испания) – 0:0
"Карабах": Шехич, Садыгов, Гусейнов, Аголли, Медведев (Ржезничак, 71), Мичел (Эльюнусси, 85), Гараев, Ришард Алмейда, Энрике (Геррье, 69), Ндлову, Мадатов.
"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Врсалько, Хименес, Габи, Гайтан (Партей, 64), Сауль, Гамейро (Фернандо Торрес, 72), Гризманн, Феррейра-Карраско (Корреа, 72).
Предупреждения: Мичел, 53. Ндлову, 59. Гусейнов, 90+4.
Удаление: Ндлову, 75.
Судья: Бюке (Франция).
18 октября. Баку. Стадион "Азерсун Арена". 47923 зрителя.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
kac35
Курочка по зёрнышку клюёт. Молодцы ребята!!!!!!!!!!!!!!!
21:13
dintos
Так что,Атлетико суперклуб?Не смешите меня...Не выиграть у команды из страны,где в чемпе восемь клубов,и которая стоит меньше,чем один Гризман...За что всем этим звездунам платят бешеные бабки?Нет,человек точно существо ненормальное...
21:12
Roma_Totti
С первым историческим очком в Лиге Чемпионов, дальше больше!
21:12
Bibigon2000
Спринт Испанские клубы впервые за последние 5-ть сезонов не наберут лучшую сумму коэффициентов УЕФА. Англию с Италией они уже не достанут.=====================совсем-совсем? бедненькие...:)
21:11
lokofanat
Ну, если даже Спартак умудрился надрать Севилью, то чем Карабах хуже?)))
21:08
bep77
Ведь можно ж в Лиге играть не ночью!
21:08
Спринт
Испанские клубы впервые за последние 5-ть сезонов не наберут лучшую сумму коэффициентов УЕФА. Англию с Италией они уже не достанут.
21:07
werder63
Молорики! Кусанули от испанского пирога!
21:07
rusfed 2.0
Кажется, Гуардиола проклял испанский футбол )
21:05
sars882
ладно... красовалось))
21:03
sars882
кто бы сомневался. чье название красуется на футболках АМ?
21:02
Генри Морган
Супер! Отличная тенденция: не один "Спартак" способен преподносить сюрпризы! Хорошо, держались ребята из Азербайджана!) И вчера тоже было несколько отличных результатов!) Борьба обостряется.) Всё меньше и меньше аутсайдеров. Это очень даже хорошо!
21:00
rdo
Молодцы
20:59
fanat2017
Молодцы Карабах,!!! Поздравления от России.
20:59
serzheo
Красавцы.
20:59
rustov
Молодцы! С почином!
20:59