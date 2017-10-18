20:53 | Футбол — Лига чемпионов

"Карабах" набрал первое очко в Лиге чемпионов в истории, сыграв вничью с "Атлетико"

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В матче группового турнира Лиги чемпионов "Карабах" на своем поле сыграл вничью с "Атлетико" – 0:0. Азербайджанский клуб набрал первое очко в самом престижном европейском клубном турнире в своей истории. При этом хозяева завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Дино Ндлову. "Матрасники" по-прежнему не знают побед в ЛЧ в нынешнем сезоне.

"Карабах" занимает последнее четвертое место в группе С. "Атлетико" расположился строчкой выше. Следующий матч между этими командами состоится 31 октября.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа С

"Карабах" (Азербайджан) – "Атлетико" (Испания) – 0:0

"Карабах": Шехич, Садыгов, Гусейнов, Аголли, Медведев (Ржезничак, 71), Мичел (Эльюнусси, 85), Гараев, Ришард Алмейда, Энрике (Геррье, 69), Ндлову, Мадатов.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Врсалько, Хименес, Габи, Гайтан (Партей, 64), Сауль, Гамейро (Фернандо Торрес, 72), Гризманн, Феррейра-Карраско (Корреа, 72).

Предупреждения: Мичел, 53. Ндлову, 59. Гусейнов, 90+4.

Удаление: Ндлову, 75.

Судья: Бюке (Франция).

18 октября. Баку. Стадион "Азерсун Арена". 47923 зрителя.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (17)
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kac35

Курочка по зёрнышку клюёт. Молодцы ребята!!!!!!!!!!!!!!!

21:13

dintos

Так что,Атлетико суперклуб?Не смешите меня...Не выиграть у команды из страны,где в чемпе восемь клубов,и которая стоит меньше,чем один Гризман...За что всем этим звездунам платят бешеные бабки?Нет,человек точно существо ненормальное...

21:12

Roma_Totti

С первым историческим очком в Лиге Чемпионов, дальше больше!

21:12

Bibigon2000

Спринт Испанские клубы впервые за последние 5-ть сезонов не наберут лучшую сумму коэффициентов УЕФА. Англию с Италией они уже не достанут.=====================совсем-совсем? бедненькие...:)

21:11

lokofanat

Ну, если даже Спартак умудрился надрать Севилью, то чем Карабах хуже?)))

21:08

bep77

Ведь можно ж в Лиге играть не ночью!

21:08

Спринт

Испанские клубы впервые за последние 5-ть сезонов не наберут лучшую сумму коэффициентов УЕФА. Англию с Италией они уже не достанут.

21:07

werder63

Молорики! Кусанули от испанского пирога!

21:07

rusfed 2.0

Кажется, Гуардиола проклял испанский футбол )

21:05

sars882

ладно... красовалось))

21:03

sars882

кто бы сомневался. чье название красуется на футболках АМ?

21:02

Генри Морган

Супер! Отличная тенденция: не один "Спартак" способен преподносить сюрпризы! Хорошо, держались ребята из Азербайджана!) И вчера тоже было несколько отличных результатов!) Борьба обостряется.) Всё меньше и меньше аутсайдеров. Это очень даже хорошо!

21:00

rdo

Молодцы

20:59

fanat2017

Молодцы Карабах,!!! Поздравления от России.

20:59

serzheo

Красавцы.

20:59

rustov

Молодцы! С почином!

20:59