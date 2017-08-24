Камиль Глик: "Любая команда из группы G может претендовать на плей-офф"

Защитник "Монако" Камиль Глик считает равными соперников по группе G Лиги чемпионов. Вместе с монегасками в ней оказались "Порту", "Бешикташ" и "Лейпциг".

– Эта группа кажется однородной, – цитирует AFP Глика. – Все команды получат шанс выйти в плей-офф. "Порту" отличный клуб, который многое выиграл. Мы знаем, что "Бешикташ" всегда обеспечивает горячий прием. "Лейпциг" всех удивил в Германии в прошлом сезоне. Каждый матч будет сложным, но мы постараемся выйти. Нам придется сохранять стопроцентную концентрацию. Постараемся представить цвета "Монако" в наилучшем свете. В прошлом сезоне гонка в Лиге чемпионов была потрясающей. Надеюсь, снова сможем разделить с болельщиками эти эмоции.