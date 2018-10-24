18:40 | Футбол — Лига чемпионов

Иван Ракитич - о травме Месси: "Мы потеряли лучшего игрока в мире"

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Полузащитник "Барселоны"  Иван Ракитич перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера" заявил, что его команда потеряла лучшего игрока в мире. Нападающий каталонского клуба Лионель Месси сломал руку в игре 9-го тура группового этапа чемпионата Испании против "Севильи" (4:2).

- Мы видим, что "Интер" голоден до побед, - цитирует Ракитича Gazzetta dello Sport. - Месси? Его травма дает возможность играть другим футболистам. Мы потеряли лучшего игрока в мире, но остаемся "Барселоной". Кроме того, у нас есть Дембеле

Барселона - Интер

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