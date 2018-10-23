Итальянские полицейские отправили болельщика ЦСКА на родину

По информации "РИА Новости", в понедельник вечером из Италии обратно в Россию был отправлен болельщик ЦСКА. Напомним, что армейцы в гостях встретятся с "Ромой" в рамках матча 3-го раунда группового турнира Лиги чемпионов.

Отмечается, что болельщик российской команды приземлился самолетом в аэропорту Фьюмичино, несмотря на действующий в отношении него запрет на посещение гостевых матчей в Европе.

Напомним, что встреча "Рома" – ЦСКА состоится сегодня, 23 октября, начало – 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.