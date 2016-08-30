Источник: с сезона-2018/19 будет изменено традиционное время начала матчей Лиги чемпионов

Очередная реформа Лиги чемпионов от УЕФА коснулась времени начала матчей. Согласно Sport Bild, с сезона-2018/19 турнир отойдет от традиционного старта игр, которые начинались в 20.45 по среднеевропейскому времени. Теперь матчи турнира будут проходить во вторник и среду, но в 19.00 и 21.00.
Изменения коснулись и Лиги Европы. Теперь матчи турнира будут проходить в четверг и начинаться в 21.05.
Эти изменения связаны с возможностью увеличения доходов с помощью маркетинга и продажи телевизионных прав. Официально об этих изменениях будет сообщено в ближайшее время.
баламошка
Показывали бы лучше в выходные. А чемпионат наш в будни, лучше ночью или под утро, чтоб эту пакость не видеть.
15:48
Kairat Alimovich
отличное, удобное время! надо было с этого сезона так сделать!
15:36
Tuxon
То есть по московскому времени ЛЧ в 8 и 10 вечера начинаться будет, я правильно понимаю?)
15:35
komcomolets
T.Ned Вот же ублюдки. С работы теперь хрен успеешь 15:26 Зато с утра на работу проще вставать, да и ребенок мой наконец нормальные матчи посмотрит, а не спать будет отправлен))
15:32
T.Ned
Вот же ублюдки. С работы теперь хрен успеешь
15:26