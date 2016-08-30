Источник: с сезона-2018/19 будет изменено традиционное время начала матчей Лиги чемпионов

Очередная реформа Лиги чемпионов от УЕФА коснулась времени начала матчей. Согласно Sport Bild, с сезона-2018/19 турнир отойдет от традиционного старта игр, которые начинались в 20.45 по среднеевропейскому времени. Теперь матчи турнира будут проходить во вторник и среду, но в 19.00 и 21.00.

Изменения коснулись и Лиги Европы. Теперь матчи турнира будут проходить в четверг и начинаться в 21.05.

Эти изменения связаны с возможностью увеличения доходов с помощью маркетинга и продажи телевизионных прав. Официально об этих изменениях будет сообщено в ближайшее время.