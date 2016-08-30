15:16 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Источник: с сезона-2018/19 будет изменено традиционное время начала матчей Лиги чемпионов

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Очередная реформа Лиги чемпионов от УЕФА коснулась времени начала матчей. Согласно Sport Bild, с сезона-2018/19 турнир отойдет от традиционного старта игр, которые начинались в 20.45 по среднеевропейскому времени. Теперь матчи турнира будут проходить во вторник и среду, но в 19.00 и 21.00.

Изменения коснулись и Лиги Европы. Теперь матчи турнира будут проходить в четверг и начинаться в 21.05.

Эти изменения связаны с возможностью увеличения доходов с помощью маркетинга и продажи телевизионных прав. Официально об этих изменениях будет сообщено в ближайшее время.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

Показывали бы лучше в выходные. А чемпионат наш в будни, лучше ночью или под утро, чтоб эту пакость не видеть.

15:48

Kairat Alimovich

отличное, удобное время! надо было с этого сезона так сделать!

15:36

Tuxon

То есть по московскому времени ЛЧ в 8 и 10 вечера начинаться будет, я правильно понимаю?)

15:35

komcomolets

T.Ned Вот же ублюдки. С работы теперь хрен успеешь 15:26 Зато с утра на работу проще вставать, да и ребенок мой наконец нормальные матчи посмотрит, а не спать будет отправлен))

15:32

T.Ned

Вот же ублюдки. С работы теперь хрен успеешь

15:26

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