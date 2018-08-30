Илья Геркус - о жеребьевке Лиги чемпионов: "Локомотиву" достались команды по силам"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что железнодорожникам досталась хорошая группа в Лиге чемпионов. Красно-зеленые сыграют в квартете D, где встретятся с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".
- Хороший жребий, нам достались команды по силам. Думаю, покажем хороший футбол. Важно правильно отнестись к соперникам. У нас в группе чемпион Португалии, чемпион Турции, серебряный призер чемпионата Германии. Это Лига Чемпионов, здесь нет случайных команд, - цитирует Геркуса официальный Твиттер "Локомотива".
Илья Геркус @ilgerkus: Хороший жребий, нам достались команды по силам. Думаю, покажем хороший футбол. Важно правильно отнестись к соперникам. У нас в группе чемпион Португалии, чемпион Турции, серебряный призер чемпионата Германии. Это Лига Чемпионов, здесь нет случайных команд. pic.twitter.com/BeenGp2QOF– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 августа 2018 г.
Даты группового турнира:
1-й тур - 18/19 сентября
2-й тур - 2/3 октября
3-й тур - 23/24 октября
4-й тур - 6/7 ноября
5-й тур - 27/28 ноября
6-й тур - 11/12 декабря