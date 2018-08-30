Илья Геркус - о жеребьевке Лиги чемпионов: "Локомотиву" достались команды по силам"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что железнодорожникам досталась хорошая группа в Лиге чемпионов. Красно-зеленые сыграют в квартете D, где встретятся с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".

- Хороший жребий, нам достались команды по силам. Думаю, покажем хороший футбол. Важно правильно отнестись к соперникам. У нас в группе чемпион Португалии, чемпион Турции, серебряный призер чемпионата Германии. Это Лига Чемпионов, здесь нет случайных команд, - цитирует Геркуса официальный Твиттер "Локомотива".

Илья Геркус @ilgerkus: Хороший жребий, нам достались команды по силам. Думаю, покажем хороший футбол. Важно правильно отнестись к соперникам. У нас в группе чемпион Португалии, чемпион Турции, серебряный призер чемпионата Германии. Это Лига Чемпионов, здесь нет случайных команд. pic.twitter.com/BeenGp2QOF – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 августа 2018 г.

Даты группового турнира:

1-й тур - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября

3-й тур - 23/24 октября

4-й тур - 6/7 ноября

5-й тур - 27/28 ноября

6-й тур - 11/12 декабря

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