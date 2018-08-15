Игорь Лебедев - о Хачериди: "Хватит обращать внимание на микрофиги в карманах футболистов!"

Член исполкома РФС, депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал скандал с защитником ПАОК Евгением Хачериди. Украинский защитник после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" (0:0) продемонстрировал щитки с украинским флагом. Другой член Госдумы - глава комитета по спорту - Дмитрий Свищев призывал оштрафовать футболиста.

"Очередной скандал с греческим клубом ПАОК – теперь в Москве. После "унижения "Спартака" (цитирую владельца этого клуба, ростовского бизнесмена Ивана Саввиди), футболист ПАОК Евгений Хачериди, выходец с Украины, продемонстрировал щитки, раскрашенные в цвета флага этой страны – желтый и синий.

Спорт и политика несовместимы – это моя принципиальная позиция. Но болезненное внимание к цвету щитков заставляет вспомнить анекдот про человека, который вызвал полицию – мол, из его окон отлично видно происходящее в женской бане. А когда проверяющий ничего не увидел, "пострадавший" сказал: "Так вы на шкаф заберитесь и на цыпочки встаньте!"

Даже если Хачериди что-то такое имел в виду (его мотивация мне вообще неинтересна), то сколько же можно нам обращать внимания на эти микрофиги в карманах?! Да пусть там себе показывают что угодно, лишь бы им это играть не мешало!

У ФИФА есть очень важное правило – не показывать выбежавших на поле людей, чтобы не провоцировать рецидивов (все равно выбегают, но, уверен, гораздо меньше, чем могли бы, если бы каждый выбег сопровождался такой кампанией СМИ, которая была, например, по итогам пробежки "Пусси райот" в полицейской форме).

Дорогие журналисты (и читатели). Давайте перестанем обращать внимание на цвет щитков, внутренней стороны подштанников и прочих интимных деталей экипировки футболистов. Давайте не искать тайный смысл в их жестах и мимике.

Есть четкие правила – не демонстрировать политические лозунги. Если это правило нарушается – ФИФА (или УЕФА, или РФПЛ) должны разобраться и наказать виновника.

А если вглядываться, нет ли там на изнанке носка футболиста какого-то тайного символа, то можно дойти до полного абсурда и позабыть, зачем вообще игроки выходят на поле", - написал Лебедев в своем блоге в "Живом журнале".

ПАОК выиграл у красно-белых по сумме двух игр. Первый матч в Греции закончился победой хозяев 3:2.