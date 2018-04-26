Игорь Корнеев: "Поражение 1:2 от "Реала" – не приговор для "Баварии"

Бывший полузащитник "Эспаньола" и "Барселоны" Игорь Корнеев считает, что в паре "Бавария" – "Реал" шансы команд на выход в финал Лиги чемпионов равны. Накануне, 25 апреля, мадридцы в первом матче в Мюнхене одержали победу со счетом 2:1.

– Результат первого матча оставляет, на ваш взгляд, шансы "Баварии" на выход в финал?

– У такого клуба он против любого соперника есть, – сказал Корнеев. – Мы видели, насколько плотно действовала мюнхенская команда во вчерашней встрече, почти не оставляла свободных зон. Счет 1:2 – это не приговор для немцев. Неважно, что они будут играть на выезде, потому что они всегда забивают. Правда, то же самое можно сказать и о "Реале". Не думаю, что в ответном матче кто-то будет отсиживаться в обороне. Поэтому в противостоянии шансы по-прежнему 50 на 50. Преимущество испанцев вижу только в том, что Мадрид может сделать ничью. Других весомых аргументов в их пользу не вижу.

– В Мюнхене получили травмы Роббен и Боатенг. Насколько их вероятное отсутствие может сказаться на результате ответной встречи?

– Это два ключевых футболиста "Баварии", которые играют большие роли в нападении и защите. Без них будет сложнее, но в команде есть и другие исполнители. Немцы укомплектованы достаточно прилично, чтобы найти замену даже таким сильным людям.

– Победитель Лиги чемпионов выйдет из этой пары?

– Учитывая непредсказуемость "Ливерпуля", я бы не стал так однозначно говорить. В этом розыгрыше до последнего сохранится интрига. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Ответный матч между "Реалом" и "Баварией" состоится в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" 1 мая. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.