20:42 | Футбол — Лига чемпионов

Идову и Хеведес - в старте "Локомотива" на матч с "Галатасараем"

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"Локомотив" объявил состав на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая". С первых минут встречу начнут защитники Бенедикт Хеведес и Брайн Идову.

Состав "Локомотива": Гильерме – Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Идову – Крыховяк, Денисов – Ал. Миранчук, Фернандеш – Фарфан.

Состав "Галатасарая": Муслера – Линнес, Донк, Азиз, Нагатомо – Ндиайе, Фернандо, Белханда – Акбаба, Дердьок, Родригес.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

Галатасарай – Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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