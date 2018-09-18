Идову и Хеведес - в старте "Локомотива" на матч с "Галатасараем"

"Локомотив" объявил состав на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая". С первых минут встречу начнут защитники Бенедикт Хеведес и Брайн Идову.

Состав "Локомотива": Гильерме – Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Идову – Крыховяк, Денисов – Ал. Миранчук, Фернандеш – Фарфан.

Состав "Галатасарая": Муслера – Линнес, Донк, Азиз, Нагатомо – Ндиайе, Фернандо, Белханда – Акбаба, Дердьок, Родригес.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

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