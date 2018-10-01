Хулен Лопетеги – о самом слабом составе "Реала" за последние годы: "Значит, ЦСКА должен быть рад принимать нас"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА высказался о возможности перехода команды на схему с четырьмя полузащитниками. Также он объяснил причины непопадания Серхио Рамоса в заявку на предстоящую игру.

– Как получилось так, что Серхио Рамос не прилетел в Москву. Вы ему сказали: "Хватит, парень!", или он просил вас? – вопрос Лопетеги.

– Рамос провел больше минут, чем остальные игроки. Решение о том, чтобы он не летел в Москву, было принято мной.

– Как вы смотрите на перспективы Себальоса и переход на схему с четырьмя защитниками?

– Он получает доверие со стороны тренерского штаба. Мы рассчитываем на него и стараемся найти лучшую позицию на поле. Здорово, когда есть возможность варьировать схему. Мы стараемся быть тактически вариативными.

– Виктор Гончаренко сказал, что сейчас лучший момент, чтобы сыграть с "Реалом", видимо, подразумевая ваши проблемы. Российские СМИ говорят, что это слабейший состав "Реала" за последние годы. Что скажете?

– При таком раскладе российские СМИ и ЦСКА должны быть рады принимать нас. (Елена Григорьевская, Андрей Михайлов)

Матч ЦСКА – "Реал" состоится завтра, 2 октября, на стадионе "Лужники". Начало игры – 22.00 по московскому времени.