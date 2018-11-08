Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" сыграл невероятно", мы были хороши и в атаке, и обороне"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола - о матче с "Шахтером" (6:0) в Лиге чемпионов.

– 12 мячей в двух поединках. Пожалуй, сейчас вы очень счастливы.

– Да, действительно. Мы играли невероятно. Были хороши и в атаке, и в обороне, причем в таком сложном турнире, как Лига чемпионов. К сожалению, еще не вышли в следующий раунд, хотя были к этому близки. Постараемся сохранять уровень.

– Вы выиграли 6:0, "Манчестер Юнайтед" – 2:1 у "Ювентуса". Чья подготовка к дерби была лучше?

– Сейчас мы не думаем о дерби – мысли были здесь. После стартового поражения от "Лиона" и гола в наши ворота в Германии ситуация стала весьма и весьма запутанной. Однако мы прекрасно среагировали. Одержали три победы, особенно отмечу две последних – с хорошей игрой. Теперь у нас неплохие позиции, но еще ничего не решено. Это должно сохранить наш фокус на том, что мы обязаны делать. А к матчу с "Юнайтед" будем готовиться день за днем, - цитирует специалиста официальный сайт "Шахтера".

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