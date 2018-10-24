20:44 | Футбол — Лига чемпионов

Хеведес и Эдер - в старте "Локомотива" на матч с "Порту"

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"Локомотив" объявил состав на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту". С первых минут встречу начнут защитник Бенедикт Хеведес и нападающий Эдер.

Состав "Локомотива": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Хеведес - Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ан. Миранчук - Эдер.

Запасные: Коченков, Ротенберг, Жемалетдинов, Лысов, Тугарев, Тарасов, Идову. 

Локомотив - Порту

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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