15:20 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Хаби Алонсо: "Матчи "Баварии" и "Реала" будут особенными для меня"

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Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо выразил радость в связи с предстоящим противостоянием команды в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала". Первый поединок команд состоится в Мюнхене 12 апреля, ответный пройдет в Мадриде 18 апреля.

– Нас ждет великое противостояние, – цитирует AS Алонсо. – Встретятся два больших европейских клуба, а для меня это будут особенные игры. "Бавария" готова. Первый матч пройдет в Мюнхене, и крайне важно добиться положительного результата, потому что все знают, как играет "Реал" на своем поле. Безусловно, и они знают, как при своих болельщиках играет "Бавария".

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