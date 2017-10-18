Гвардьола посвятил победу над "Наполи" задержанным в Испании каталонским сепаратистам

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы в матче 3-го тура Лиги чемпионов (2:1) против "Наполи" отметил, что результат игры посвящает каталонским сепаратистам, которые были задержаны в Испании. Вчера испанский суд постановил отправить за решетку двух лидеров сепаратисткого движения в Каталонии: Жорди Санчеса и Жорди Куишарта.

- Эту победу мы посвящаем им, - цитирует Marca Гвардьолу. - Мы показали в Каталонии, что гражданство превыше любых других идей. Очень надеюсь, что скоро они окажутся на свободе.