Григорий Суркис: "Ситуация с ценами на жилье во время финала ЛЧ - это позор для Киева. Я зол"

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис прокомментировал ситуацию с высокими ценами на жилье в Киеве перед финальным матчем Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль".

- Я не просто разочарован, я зол, - цитирует Суркиса AFP. - Я считаю это позором для столицы, что отдельные владельцы отелей не дали всем желающим возможность приехать на финал, подняв цены не в десять раз, как случалось в других городах, а в сто.

Ранее стало известно, что "Реал" сдал 1000 нереализованных билетов на финал. Эти билеты будут продаваться в Киеве.

Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.