12:08 | Футбол — Лига чемпионов

Григорий Суркис: "Ситуация с ценами на жилье во время финала ЛЧ - это позор для Киева. Я зол"

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Вице-президент УЕФА Григорий Суркис прокомментировал ситуацию с высокими ценами на жилье в Киеве перед финальным матчем Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль".

- Я не просто разочарован, я зол, - цитирует Суркиса AFP. - Я считаю это позором для столицы, что отдельные владельцы отелей не дали всем желающим возможность приехать на финал, подняв цены не в десять раз, как случалось в других городах, а в сто.

Ранее стало известно, что "Реал" сдал 1000 нереализованных билетов на финал. Эти билеты будут продаваться в Киеве.

Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЗ+

Ну хоть один признал. А то вон Кличко жирафа включал - "кто поднял цены? где поднял? кто сдает билеты? никто не сдает".

12:27

Митяй.КБ

Главный позор это сама украина

12:20

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