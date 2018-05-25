Григорий Суркис: "Ситуация с ценами на жилье во время финала ЛЧ - это позор для Киева. Я зол"

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис прокомментировал ситуацию с высокими ценами на жилье в Киеве перед финальным матчем Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль".
- Я не просто разочарован, я зол, - цитирует Суркиса AFP. - Я считаю это позором для столицы, что отдельные владельцы отелей не дали всем желающим возможность приехать на финал, подняв цены не в десять раз, как случалось в других городах, а в сто.
Ранее стало известно, что "Реал" сдал 1000 нереализованных билетов на финал. Эти билеты будут продаваться в Киеве.
Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/
ЗЗ+
Ну хоть один признал. А то вон Кличко жирафа включал - "кто поднял цены? где поднял? кто сдает билеты? никто не сдает".
12:27
Митяй.КБ
Главный позор это сама украина
12:20