Гол Банеги в ворота "Спартака" претендует на звание лучшего на неделе в Лиге чемпионов

Гол полузащитника "Севильи" Эвера Банеги в ворота "Спартака" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов претендует на звание лучшего гола недели в этом турнире. Этот мяч, забитый на 59-й минуте встречи, стал победным для испанского клуба.

Также на звание лучшего гола претендует мяч, забитый форвардом "Ромы" Стефаном Эль-Шаарави в ворота "Челси" (3:0) на 1-й минуте встречи. В число претендентов попал и форвард "ПСЖ" Неймар, забивший гол в ворота "Андерлехта" (5:0). Также в список попал гол Томаса Партея из "Атлетико" в ворота "Карабаха" (1:1) и гол Лоренцо Инсинье из "Наполи" в ворота "Манчестер Сити" (2:4).

Голосование за лучший гол недели в Лиге чемпионов на официальном сайте УЕФА продлится до понедельника, 6 ноября.