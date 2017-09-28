Генрих Мхитарян: "Если ЦСКА возьмет шесть очков у "Базеля" - все будет нормально"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян после матча группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (4:1) отметил, что команда не рассчитывала на крупную победу. Хавбек пожелал удачи армейцам в борьбе за выход в плей-офф турнира.

– Конечно, мы не ожидали, что получится так крупно выиграть, – сказал Мхитарян. – Но в первом тайме мы быстро забили три гола, и дальше уже спокойно вели игру. Пенальти? Что там еще сказать? Было нарушение.

Армянские флаги на трибунах видел в большом количестве – огромное спасибо болельщикам, которые пришли меня поддержать. Надеюсь, мой гол их порадовал. У ЦСКА есть шансы на выход из группы, как у всех. Одно поражение ни на что не влияет. У них все впереди. Если сейчас возьмут шесть очков у "Базеля" – все будет нормально. Хочу пожелать ЦСКА удачи. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"