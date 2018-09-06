Гендиректор "Црвены Звезды": "Сомневаюсь, что Шачири приедет на матч с нами в Белград"

Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич считает, что полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шачири не приедет на матч Лиги чемпионов с его командой в Белград. Он считает, что из-за его жеста на ЧМ-2018 хавбек сборной Швейцарии будет под большим психологическим давлением.

- Провокации Шачири? Я в это не верю, - цитирует функционера Kurir. - Думаю, на него будет оказано невероятное психологическое давление, так что он поймет, куда он приехал. Он знает, что "Црвена Звезда" - символ Сербии и играет на "Маракане". Я вообще не уверен, что он приедет. Сомневаюсь в этом. Но если он и приедет, то будет меньше макового зернышка. Конечно, мы, как клуб-хозяин, должны принимать всех своих соперников одинаково. Нам нужно сделать все, чтобы Шачири почувствовал, что он приехал играть в футбол. Наш долг - защищать его в случае нежелательных ситуаций. Будем хорошими хозяевами!

Терзич имел в виду ситуацию, когда Шачири, косовский албанец по происхождению, показал "албанского орла" во время матча ЧМ-2018 с Сербией (2:1). Орел является символом Албании и изображен на флаге страны. За этого он и его партнер по сборной Швейцарии Грант Джака, показавший аналогичный жест, были оштрафованы на десять тысяч швейцарских франков каждый.

Матч "Црвена Звезда" - "Ливерпуль" состоится 6 ноября и начнется в 19.55 по московскому времени.