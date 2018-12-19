"Газпром Арена" будет претендовать на финал Лиги чемпионов-2021

Член Исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что стадион "Зенита" будет выдвинут на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году.

- Исполком РФС принял решение выдвинуть стадион "Газпром Арена" в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21 в Санкт-Петербурге, - написал Лебедев в Твиттере. - Основной конкурент - Мюнхен.

Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 62 325 зрителей. Его открытие состоялось в 2017 году. На "Газпром Арене" проводит домашние матчи "Зенит". Также здесь прошли матчи ЧМ-2018 и Кубка конфедераций-2017.

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