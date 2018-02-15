Гарет Бэйл: "Отличная победа, но у "Реала" еще много работы"

Вингер "Реала" Гарет Бэйл после победы над "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что пока рано делать какие-либо выводы. По мнению валлийца, у мадридцев еще много работы.

"Отличная победа перед нашими фанатами! Еще много работы предстоит проделать во второй встрече, чтобы закончить работу", - написал Бэйл в Твиттере.