Гарет Бэйл: "Отличная победа, но у "Реала" еще много работы"

Вингер "Реала" Гарет Бэйл после победы над "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что пока рано делать какие-либо выводы. По мнению валлийца, у мадридцев еще много работы.
"Отличная победа перед нашими фанатами! Еще много работы предстоит проделать во второй встрече, чтобы закончить работу", - написал Бэйл в Твиттере.
Great win in front of the home fans! Still a lot of work to be done but onto the second leg to finish the job 💪🏻⚽ pic.twitter.com/ubZe5M0xPX– Gareth Bale (@GarethBale11) 14 февраля 2018 г.
slava_l
Мне Бэйл понравился в матче с нашими на Евро 2016. Он там никого не обыгрывал, а просто пробегал с мячом мимо наших кривоногих тормозов.
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