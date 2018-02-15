01:57 | Футбол — Лига чемпионов

Гарет Бэйл: "Отличная победа, но у "Реала" еще много работы"

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Вингер "Реала" Гарет Бэйл после победы над "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что пока рано делать какие-либо выводы. По мнению валлийца, у мадридцев еще много работы.

"Отличная победа перед нашими фанатами! Еще много работы предстоит проделать во второй встрече, чтобы закончить работу", - написал Бэйл в Твиттере.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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slava_l

Мне Бэйл понравился в матче с нашими на Евро 2016. Он там никого не обыгрывал, а просто пробегал с мячом мимо наших кривоногих тормозов.

03:33

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