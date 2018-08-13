Футболисты ПАОК получат миллион евро в случае победы над "Спартаком"

Владелец ПАОК Иван Саввиди пообещал игрокам команды один миллион евро, если им удастся пройти московский "Спартак", информирует Betfootball.

Издание также отмечает, что Саввиди уже прибегал к подобному методу мотивации футболистов накануне матча с "Базелем". Правда, тогда сумма была намного меньше.

В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартак" уступил ПАОК со счетом 2:3. Ответный матч пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена". Встреча начнется в 20:30 (мск).

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)