Филлип Коку: "ПСВ намерен показать, что может конкурировать с "Баварией"

Главный тренер ПСВ Филлип Коку надеется на страстную поддержку со стороны фанатов в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией". Встреча состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Хотим, чтобы толпа позади нас с первых минут гнала нас вперед, – цитирует пресс-служба УЕФА Коку. – ПСВ намерен показать, что может конкурировать с одним из лучших клубов в Европе. Две недели назад в Мюнхене в целом мы сыграли хорошо и создали моменты у ворот соперника. Нужно попытаться воспользоваться полученным опытом.

Я уважаю Арьена Роббена как на поле, так и вне его. Мне нравилось играть с ним. Он обладает невероятными качествами и является топ-игроком. Арьен получит на стадионе ПСВ тот прием, которого заслуживает от наших болельщиков.

Трансляция матча ПСВ - "Бавария"