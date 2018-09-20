Федерико Бернардески: "Не думаю, что удаление Роналду было справедливым"

Полузащитник "Ювентуса" Федерико Бернардески - о матче Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:0). Он выразил сомнение в справедливости удаления Криштиану Роналду.

- Игра вдесятером? "Ювентус" обладает очень высоким классом, и каждый игрок жертвует собой ради остальных, все на благо команде, - цитирует итальянца Around Turin. - Это имеет решающее значение. Удаление Роналду? Это осложнило матч, и я не думаю, что это было правильное решение. Но мы не могли ничего с этим сделать. Это было тяжело для Криштиану, который хорошо играл и хотел помочь команде. Но я уверен, что он будет еще более важным для нас, когда вернется. Я провел хороший матч, и я все еще продолжаю прогрессировать. Я должен продолжать идти тем же путем. Важно работать упорно, с душой, жертвовать собой, быть скромным и целеустремленным. Это поможет провести хороший сезон как мне, так и всей команде.

Криштиану Роналду получил красную карточку. И начал рыдать