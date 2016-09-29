FARE: Россия достигла определенного прогресса в борьбе с расизмом в футболе

Директор организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) Пиар Пауэр заявил, что РФС добился определенного прогресса в борьбе с проявлениями расизма во время матчей.

- Мы признаем, что в России был достигнут определенный прогресс (в отношении борьбы с расизмом), в частности, Российским футбольным союзом, и надеемся, это будет продолжаться, - приводит "Р-Спорт" слова Пауэра. - Мы отмечаем, что это российское ТВ придало инцидент огласке. Это тот вид честного публичного обсуждения, который был необходим. Это еще один печальный случай дискриминации в России. Несмотря на некоторое отрицание того, что произошло, символизм банана, брошенного на поле, на котором присутствовали темнокожие футболисты, очевиден.

Ранее FARE заявила, что намерена отправить в УЕФА свой отчет по инциденту, произошедшему в среду в матче Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2). На 23-й минуте видеотрансляции видно, что на поле возле границы штрафной "Ростова" лежит банан.

FARE отправит в УЕФА отчет по поводу инцидента с бананом в матче "Ростов" - ПСВ //

"Ростов": в рапорте делегата матча эпизод с бананом не зафиксирован //

УЕФА: "Банан? Ждем протокола матча" //

Виталий Мутко: "Банан? Давайте разберемся сначала"