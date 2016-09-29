FARE: Россия достигла определенного прогресса в борьбе с расизмом в футболе

Директор организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) Пиар Пауэр заявил, что РФС добился определенного прогресса в борьбе с проявлениями расизма во время матчей.
- Мы признаем, что в России был достигнут определенный прогресс (в отношении борьбы с расизмом), в частности, Российским футбольным союзом, и надеемся, это будет продолжаться, - приводит "Р-Спорт" слова Пауэра. - Мы отмечаем, что это российское ТВ придало инцидент огласке. Это тот вид честного публичного обсуждения, который был необходим. Это еще один печальный случай дискриминации в России. Несмотря на некоторое отрицание того, что произошло, символизм банана, брошенного на поле, на котором присутствовали темнокожие футболисты, очевиден.
Ранее FARE заявила, что намерена отправить в УЕФА свой отчет по инциденту, произошедшему в среду в матче Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2). На 23-й минуте видеотрансляции видно, что на поле возле границы штрафной "Ростова" лежит банан.
FARE отправит в УЕФА отчет по поводу инцидента с бананом в матче "Ростов" - ПСВ //
"Ростов": в рапорте делегата матча эпизод с бананом не зафиксирован //
УЕФА: "Банан? Ждем протокола матча" //
Виталий Мутко: "Банан? Давайте разберемся сначала"
AlCapone
Мне кажется, кому-то нужно всерьез взяться за дело, и подать в суд за дискриминацию от имени фиников, кокосов и груш! Кинь кто на поле финик, никто не заметит, а бананы уже почти к людям-правонарушителям приравняли. Караул! Дискриминация!
18:15
Владимир 3107
По поводу неприятной и скандальной истории с бананом руководству "Ростова" надо сделать публичное заявление о том что инцидент с бананом это провокация с целью дискредитации клуба, на том основании что инцидент с бананом это единичный случай, а массовых, откровенных проявлений расизма на матче Лиги чемпионов в Ростове с участием местной команды и ПСВ зафиксировано не было. В "Ростове" играют игроки разных национальностей и цвета кожи, в том числе и темнокожие футболисты, и случаев расизма в отношении них зафиксировано не было. Наоборот, все, ветераны и дебютанты клуба отмечают дружественное отношение к себе, заявляют что все в команде как одна семья. От таких провокаций и брошенных бананов не застрахован не один клуб в Европе и мире в целом. При этом надо конечно в заявлении отметить, что разбирательство этого случая клубом будет произведено, т.к. очевидцы и свидетели, в том числе и стражи порядка, видевшие кто и когда бросил банан конечно были. В случае выявления личностей виновных, о них и принятых в отношении них мерах будет сообщено в УЕФА.
18:15
FSN
Лодырей лишают финансирования, вот они снова и завопили.
17:40
СиМ
Игорьку еще 11 матчей осталось и можно в книгу рекордов Гинесса подавать заявку (50)
17:39