Евгений Кафельников: "Злой, но оптимизм есть"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что с оптимизмом смотрит на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК. В первой игре противостояния красно-белые уступили грекам со счетом 2:3.

- Злой, но оптимизм на следующий вторник есть, - написал Кафельников в Твиттере.

Злой,но оптимизм на след вторник есть👌🤙 – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 8 августа 2018 г.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве.