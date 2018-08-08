22:09 | Футбол — Лига чемпионов

Евгений Кафельников: "Злой, но оптимизм есть"


Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака"  Евгений Кафельников заявил, что с оптимизмом смотрит на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК. В первой игре противостояния красно-белые уступили грекам со счетом 2:3.

- Злой, но оптимизм на следующий вторник есть, - написал Кафельников в Твиттере.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве.

ПАОК - Спартак М

 

 

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