Эвер Банега: "Без болельщиков "Севилья" бы не вышла в четвертьфинал"

Полузащитник "Севильи" Эвер Банега посвятил победу над "Манчестер Юнайтед" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) фанатам. Также он признался, что гордится игрой за испанский клуб.

- Это для тех, кто любит "Севилью", для тех, кто ездит с командой и поддерживает ее повсюду, - цитирует пресс-служба УЕФА Банегу. - Без наших замечательных болельщиков этого никогда не случилось бы. Очень горжусь, что являюсь частью этого клуба.