Эдуардо Бериссо: "Это были лучшие 70 минут "Севильи" за все время, что я тут работаю"

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо после победы над "Спартаком" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что остался доволен выступлением своих игроков в этой встрече. Специалист считает, что его команда должна была выигрывать уверенней и крупнее.

– Я более чем доволен победой и игрой, которую показали мои игроки, – сказал на пресс-конференции Бериссо. – Даже несмотря на финальный отрезок, в котором нам пришлось неожиданно тяжело. Пожалуй, в первые 70 минут матча "Севилья" показала лучший футбол за все время, что я руковожу командой (Бериссо принял команду этим летом – Прим. "СЭ"). Особенно с учетом важности встречи.

Считаю, мы заслуживали вести 3:0, наиграли на него, и тогда все было бы спокойно. Но в итоге пришлось понервничать. В целом же хочу отметить отличный темп, в котором действовали мои ребята, давление. Теперь нам нужно успешно провести два оставшихся матча. Одной победы должно хватить для выхода в плей-офф, но пока она не достигнута, говорить об этом нет смысла. Нужно готовиться, выходить на поле и побеждать. Все зависит от нас.

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