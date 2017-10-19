Эден Азар: "Челси" должен был побеждать "Рому"

Полузащитник "Челси" Эден Азар после матча с "Ромой" (3:3) в групповом турнире Лиги чемпионов отметил, что забитые им голу помогут вернуть уверенность в себе. Также футболист считает, что лондонцы заслуживали победы в этой игре.

– В таких матчах приятно играть, обе команды должны быть довольны результатом, – цитирует официальный сайт УЕФА Азара. – Но вообще, мы должны были побеждать, ведь если на своем поле ведешь к перерыву, то надо сохранять такое преимущество. Победить, конечно, было бы лучше, но уже одни только забитые голы помог мне повысить уверенность в себе. Хотя это, конечно, второстепенно.

Мы отдали все силы борьбе, сравняли счет и, возможно, должны были вырывать победу. Но у соперника был такой фантастический форвард, как Джеко. Мы же набрали одно очко, сохранили первое место в группе и теперь поедем в Рим за победой.