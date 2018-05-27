Джордан Хендерсон: "Какое-то время "Ливерпулю" будет больно, но скоро чемпионат мира"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) отметил, что команда должна гордиться своим достижением. По его словам, игрокам "красных" некогда будет горевать.

- Мы не лучшим образом сыграли сегодня, но я горжуфсь парнями и болельщиками, которые приехали нас поддержать, - приводит пресс-служба УЕФА слова Хендерсона. - Надеюсь, мы продолжим играть на этом уровне и впереди у нас еще много финалов.

Футбол не стоит на месте. Впереди чемпионат мира, а там и новый сезон не за горами. Мы должны гордиться своим достижением. Какое-то время будет больно, но мы должны двигаться дальше.