Джером Боатенг: "Бавария" не должна жаловаться на жеребьевку Лиги чемпионов"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг выразил мнение, что его команде повезло с жеребьевкой группового турнира Лиги чемпионов. В соперники мюнхенцам достались "Атлетико", ПСВ и "Ростов".

– Думаю, что никто из нас не должен жаловаться на жребий, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Боатенга. – "Атлетико" на бумаге самый тяжелый соперник, но и ПСВ не стоит недооценивать. Мы, конечно, хотим пройти дальше, и причем с первого места, чтобы не попасть в плей-офф на команду, занявшую первое место в другой группе.