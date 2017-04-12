23:38 12 апреля | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дубль Криштиану Роналду принес "Реалу" победу над "Баварией"

Сегодня. Мюнхен. "Бавария" – "Реал" – 1:2. Нападающий "Реала" КРИШТИАНУ РОНАЛДУ празднует забитый гол. Фото AFP
Сегодня. Мюнхен. "Бавария" – "Реал" – 1:2. Нападающий "Реала" КРИШТИАНУ РОНАЛДУ празднует забитый гол. Фото AFP
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В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" в гостях обыграл "Баварию". Дублем в составе мадридского отметился нападающий Криштиану Роналду. Португалец дошел до отметки в 100 голов в еврокубках. Единственный мяч "Баварии" забил полузащитник Артуро Видаль. Отметим, что чилиец не реализовал пенальти в конце первого тайма.

Ответная встреча пройдет 18 апреля в Мадриде.

Лига чемпионов

1/4 финала

Первый матч

"Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания) – 1:2 (0:1)

Голы: Видаль, 25 (1:0). Криштиану Роналду, 47 (1:1). Криштиану Роналду, 77 (1:2).

Нереализованный пенальти: Видаль, 45+2 (мимо).

"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Боатенг, Алаба, Роббен, Хаби Алонсо (Бернат, 64), Видаль, Тиагу Алькантара, Рибери (Дуглас Коста, 66), Мюллер (Коман, 81).

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Ковачич, 90+1), Бэйл (Асенсио, 59), Бензема (Родригес, 83), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Кроос, 44. Карвахаль, 45. Хаби Алонсо, 47. Хави Мартинес, 58. Видаль, 90.

Удаление: Хави Мартинес, 61.

Судья: Рицооли (Италия).

12 апреля. Мюнхен. Стадион "Альянс-Арена".

Трансляция матча "Бавария" – "Реал"

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http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (8)
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igogohruhru

что у него с лицом? форма такая, что как будто в бронежилете.

23:53 12 апреля

Айртон)

На 99 % известны все 4 полуфиналиста.)) Реал, Юве, Монако, Атлетико.))

23:51 12 апреля

oleg.bob

Роналду велик! Реал победил! Но пока ещё ничего не ясно, не торопитесь делать выводы...

23:51 12 апреля

resifi

Надеюсь что и в этот раз днищенская Бавария вылетит от испанского клуба!

23:48 12 апреля

Pablo_75

Очень легко играл Реал в концовке, спокойно могли забить ещё. Бавария явно психологически сдалась. Один полуфиналист известен.

23:47 12 апреля

Slim Taller

С победой!

23:43 12 апреля

Айртон)

На классе!)) Поздравления лучшему клубу мира и лучшему игроку мира!)) Буки меня позабавили, дав на Реал кэф 4.!)) Лошары!)) Ну а Бавария... клуб, который продал игру Ростову (хуже для него, если не продал, а продул) Реалу не конкурент!))

23:42 12 апреля

СереХа

Реалушка :*

23:39 12 апреля

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