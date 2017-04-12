Дубль Криштиану Роналду принес "Реалу" победу над "Баварией"

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" в гостях обыграл "Баварию". Дублем в составе мадридского отметился нападающий Криштиану Роналду. Португалец дошел до отметки в 100 голов в еврокубках. Единственный мяч "Баварии" забил полузащитник Артуро Видаль. Отметим, что чилиец не реализовал пенальти в конце первого тайма.

Ответная встреча пройдет 18 апреля в Мадриде.

Лига чемпионов

1/4 финала

Первый матч

"Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания) – 1:2 (0:1)

Голы: Видаль, 25 (1:0). Криштиану Роналду, 47 (1:1). Криштиану Роналду, 77 (1:2).

Нереализованный пенальти: Видаль, 45+2 (мимо).

"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Боатенг, Алаба, Роббен, Хаби Алонсо (Бернат, 64), Видаль, Тиагу Алькантара, Рибери (Дуглас Коста, 66), Мюллер (Коман, 81).

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Ковачич, 90+1), Бэйл (Асенсио, 59), Бензема (Родригес, 83), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Кроос, 44. Карвахаль, 45. Хаби Алонсо, 47. Хави Мартинес, 58. Видаль, 90.

Удаление: Хави Мартинес, 61.

Судья: Рицооли (Италия).

12 апреля. Мюнхен. Стадион "Альянс-Арена".

Трансляция матча "Бавария" – "Реал"