Дубль Криштиану Роналду принес "Реалу" победу над "Баварией"

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" в гостях обыграл "Баварию". Дублем в составе мадридского отметился нападающий Криштиану Роналду. Португалец дошел до отметки в 100 голов в еврокубках. Единственный мяч "Баварии" забил полузащитник Артуро Видаль. Отметим, что чилиец не реализовал пенальти в конце первого тайма.
Ответная встреча пройдет 18 апреля в Мадриде.
Лига чемпионов
1/4 финала
Первый матч
"Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания) – 1:2 (0:1)
Голы: Видаль, 25 (1:0). Криштиану Роналду, 47 (1:1). Криштиану Роналду, 77 (1:2).
Нереализованный пенальти: Видаль, 45+2 (мимо).
"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Боатенг, Алаба, Роббен, Хаби Алонсо (Бернат, 64), Видаль, Тиагу Алькантара, Рибери (Дуглас Коста, 66), Мюллер (Коман, 81).
"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Ковачич, 90+1), Бэйл (Асенсио, 59), Бензема (Родригес, 83), Криштиану Роналду.
Предупреждения: Кроос, 44. Карвахаль, 45. Хаби Алонсо, 47. Хави Мартинес, 58. Видаль, 90.
Удаление: Хави Мартинес, 61.
Судья: Рицооли (Италия).
12 апреля. Мюнхен. Стадион "Альянс-Арена".
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Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
igogohruhru
что у него с лицом? форма такая, что как будто в бронежилете.
23:53 12 апреля
Айртон)
На 99 % известны все 4 полуфиналиста.)) Реал, Юве, Монако, Атлетико.))
23:51 12 апреля
oleg.bob
Роналду велик! Реал победил! Но пока ещё ничего не ясно, не торопитесь делать выводы...
23:51 12 апреля
resifi
Надеюсь что и в этот раз днищенская Бавария вылетит от испанского клуба!
23:48 12 апреля
Pablo_75
Очень легко играл Реал в концовке, спокойно могли забить ещё. Бавария явно психологически сдалась. Один полуфиналист известен.
23:47 12 апреля
Slim Taller
С победой!
23:43 12 апреля
Айртон)
На классе!)) Поздравления лучшему клубу мира и лучшему игроку мира!)) Буки меня позабавили, дав на Реал кэф 4.!)) Лошары!)) Ну а Бавария... клуб, который продал игру Ростову (хуже для него, если не продал, а продул) Реалу не конкурент!))
23:42 12 апреля
СереХа
Реалушка :*
23:39 12 апреля