Дмитрий Селюк: "Для "Спартака" будет удачей, если победа "Ливерпуля" не станет разгромной"

Известный агент Дмитрий Селюк отметил, что у "Спартака" нет шансов против "Ливерпуля" в предстоящем поединке 2-го тура Лиги чемпионов. По его словам, это команды совершенно разного уровня.

– Не вижу никаких перспектив "Спартака" в игре с "Ливерпулем", – приводят "Известия" слова Селюк, активно работающий на британском трансферном рынке. – Англичане под руководством опытнейшего Юргена Клоппа отлично умеют переходить из обороны в атаку. У них много быстрых футболистов, которые индивидуально очень сильны и превосходят по многим показателям спартаковцев. Красно-белым будет крайне трудно что-либо противопоставить сопернику — игра "Спартака" в этом сезоне оставляет желать лучшего. Победа "Ливерпуля" очень вероятна, и для красно-белых будет удачей, если она не станет разгромной. Все-таки это команды совершенно разного уровня.

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 26 сентября, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.