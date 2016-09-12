Дмитрий Полоз: "Ростов" приехал в Мюнхен за очками"

Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз на пресс-конференции перед гостевым матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" подчеркнул, что ростовская команда постарается показать хороший футбол, передает из Мюнхена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.
- Лига чемпионов - не самая привычная вещь для "Ростова". Какие задачи у вас на этот матч?
- Когда выходишь на поле, в любом случае не хочешь проигрывать, каков бы ни был уровень турнира. Мы приехали за очками и постараемся показать хороший футбол
- Что скажете о Мюллере?
- В "Баварии" все игроки сильные, отдельно за кем-то следить нет смысла. Нам надо играть компактно, и противодействовать "Баварии" в целом.
- Вы долго находились на дне российской лиги, а теперь играете в Лиге чемпионов. Как так получилось?
- Действительно, три года нам приходилось тяжело, но пришел Курбан Бердыев, и поставил нам игру. Желаю каждой команде в мире такой прогресс, какого добились мы.
- Какая тактика будет у вас завтра?
- Игра покажет.