19:59 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дмитрий Полоз: "Ростов" приехал в Мюнхен за очками"

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Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз на пресс-конференции перед гостевым матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" подчеркнул, что ростовская команда постарается показать хороший футбол, передает из Мюнхена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

- Лига чемпионов - не самая привычная вещь для "Ростова". Какие задачи у вас на этот матч?

- Когда выходишь на поле, в любом случае не хочешь проигрывать, каков бы ни был уровень турнира. Мы приехали за очками и постараемся показать хороший футбол

- Что скажете о Мюллере?

- В "Баварии" все игроки сильные, отдельно за кем-то следить нет смысла. Нам надо играть компактно, и противодействовать "Баварии" в целом.

- Вы долго находились на дне российской лиги, а теперь играете в Лиге чемпионов. Как так получилось?

- Действительно, три года нам приходилось тяжело, но пришел Курбан Бердыев, и поставил нам игру. Желаю каждой команде в мире такой прогресс, какого добились мы.

- Какая тактика будет у вас завтра?

- Игра покажет.

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