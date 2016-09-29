Дмитрий Кириченко: "Ростов" достаточно легко пропустил второй гол"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко после ничьей с ПСВ (2:2) в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что команда достаточно легко пропустила второй ответный мяч, который был забит в компенсированное время первого тайма. По словам Кириченко, до игры команда не согласилась бы на ничью, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Если коротко – результат справедлив, – подчеркнул Кириченко. – Мы два раза вели в счете, но не удержали преимущество. Но во втором тайме ПСВ, конечно, был острее.

– Какова причина отсутствия Кудряшова?

– Получил травму на предыгровой тренировке. У него и ранее была небольшая проблема, вчера она усугубилась.

– Показалось, что команда подсела физически во втором тайме...

– Мы не так уж подсели, ПСВ стал играть более вертикально. Надо отдать должное, Люк де Йонг выиграл очень много борьбы у наших защитников.

– Как часто Джанаев тренирует пенальти, и пробовали ли вы сами забить ему на тренировках?

– Очень часто пробую забить на тренировках. У нас есть ребята, которые тренируют пенальти. И, разумеется, Джанаев в этом участвует. В прошлом сезоне он тоже отбил в важном матче, так что у него неплохо получается.

– Если бы не получили гол в раздевалку, исход был бы другим?

– Достаточно легко мы его пропустили. Мы предупреждали игроков, что ПСВ сильно проводит концовки таймов, и с "Атлетико" у них в концовке были голевые моменты. К сожалению, мы все же пропустили.

– Вы бы были довольны, если бы до игры узнали, что будет 2:2?

– И мы, и ПСВ вряд ли согласились бы до игры на ничью.