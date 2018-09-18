Дмитрий Булыкин: "Стартовая игра в Лиге чемпионов - волнующее событие"

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин накануне матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая" заявил, что первая игра турнира - всегда волнующее событие. Также он добавил, что играть в Турции всегда непросто.

- Конечно, "Локомотиву" нужно побеждать, чтобы выходить на свой уровень, особенно - перед первой игрой в Лиге чемпионов, - приводят "Известия" слова Булыкина. - Но учитывая удаление нашего полузащитника Гжегожа Крыховяка во втором тайме матча с "Динамо", ничью можно считать хорошим результатом. Теперь главное - переключиться на еврокубок. Стартовая игра в Лиге чемпионов и так волнующее событие, а матч в Турции сложен вдвойне. Там всегда непросто играть. Но у нас в составе хватает хороших футболистов. Надеемся, они сумеют проявить свои лучшие качества и добиться хорошего результата в игре с "Галатасараем".

Матч "Галатасарай" - "Локомотив" пройдет во вторник, 18 сентября в Стамбуле и начнется в 22:00.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)