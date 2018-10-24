Дмитрий Булыкин: "Локомотиву" важно хорошо сыграть и добиться нужного результата"

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" выразил надежду, что московский клуб сможет добиться победы. Он также добавил, что соперник очень силен и демонстрирует качественный футбол.

– Надеюсь, команда хорошо подготовится к предстоящей встрече, – приводят "Известия" слова Булыкина. - Важно сегодня хорошо сыграть и добиться нужного результата. Соперник очень силен, демонстрирует качественный футбол, но нам нужно смотреть на себя и отталкиваться от своих возможностей. Надеемся, что с "Порту" наши ребята сыграют не хуже, чем в последних матчах РПЛ, и добьются победы.

После двух туров "Порту" занимает первое место в группе D, а "Локомотив" располагается на четвертой строчке.

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