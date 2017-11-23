Диего Симеоне: "Атлетико" выиграл у "Ромы" еще до стартового свистка"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" (2:0) отметил, что команда улучшила реализацию по сравнению с игрой в Риме. По его словам, команда начала выигрывать еще до стартового свистка.

- Это был очень важный матч, и мы провели его активно, хотя, честно говоря, рисунок игры не слишком отличался от поединка в Риме, - приводит пресс-служба УЕФА слова Симеоне. - Просто в этот раз мы улучшили реализацию. Чего только стоит чудесный гол в исполнении Гризманна. Антуан также здорово ассистировал Гамейро, удвоившему наше преимущество. Это особый тип голов. Мы начали выигрывать матч еще до стартового свистка, когда фанаты скандировали имена Гризманна и Торреса. У нас очень страстная команда. Сегодня нам нужна была победа, и мы ее добились.