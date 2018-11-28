Девять человек пострадали в результате драки фанатов "Аякса" с греческими полицейскими

Девять человек пострадали в результате драки на трибунах во время матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между АЕК и "Аяксом" (0:2). Как сообщает AFP, госпитализированы были шесть болельщиков голландского клуба и трое полицейских. Они получили ранения разной степени тяжести, но в основном незначительные.

Напомним, что во время игры на гостевой трибуне вспыхнула драка между полицейскими и фанатами "Аякса". Этому предшествовал бросок файера в толпу болельщиков "Аякса" одним из фанатов АЕК в ответ на провокации голландцев.