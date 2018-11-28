14:46 | Футбол — Лига чемпионов

Девять человек пострадали в результате драки фанатов "Аякса" с греческими полицейскими

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Девять человек пострадали в результате драки на трибунах во время матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между АЕК и "Аяксом" (0:2). Как сообщает AFP, госпитализированы были шесть болельщиков голландского клуба и трое полицейских. Они получили ранения разной степени тяжести, но в основном незначительные.

Напомним, что во время игры на гостевой трибуне вспыхнула драка между полицейскими и фанатами "Аякса". Этому предшествовал бросок файера в толпу болельщиков "Аякса" одним из фанатов АЕК в ответ на провокации голландцев.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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