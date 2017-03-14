Дэнни Дринкуотер: "Шекспир помогает "Лестеру" получать удовольствие от футбола"

Полузащитник "Лестера" Дэнни Дринкуотер считает, что смена тренера пошла на пользу команде. 27-летнему англичанину нравится работать под руководством нового наставника Крэйга Шекспира. Сегодня чемпионы Англии в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют с "Севильей". Первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1.

- Отдых нам очень помог. У нас было пару дней, чтобы поработать над командной атмосферой, - цитирует пресс-служба УЕФА Дринкуотера. - Не вижу в этом ничего плохого. Весь футбольный мир знает, насколько хороша "Севилья". Но мы должны сосредоточиться на себе и сделать то, что необходимо для выхода в следующий этап

Смена тренера? Перемены назревали. Мы долго ждали хорошей игры и хороших результатов. Может, они пришли из-за ухода тренера, а может, футболисты поняли, что пора что-то менять, и сделали это. Возможно, это фактор нового тренера, тут сложно выделить что-то одно.

Назначение Шекспира - отличное решение, он прекрасно подходит клубу. До конца сезона мало времени, чтобы изменить ситуацию, но тренер старается. Результаты говорят сами за себя: две победы из двух. В качестве тренера Крэйг учитывает самые разные факторы и передает нам что может. Не сказал бы, что с назначением он сильно изменился, и это хорошо. Все изменения, которые он затеял, шли на пользу игрокам. Шекспир помогает нам получать удовольствие от футбола. У него в раздевалке все просто: "Играйте себе в кайф, выкладывайтесь по полной и не усложняйте, а остальное, будем надеяться, приложится".

Трансляция матча "Лестер" - "Севилья"