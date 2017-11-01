Денис Попов: "ЦСКА выиграл без номинальных форвардов. Это дорогого стоит"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов в интервью "СЭ" отметил, что армейцы победили "Базель" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов благодаря тактическим ходам главного тренера Виктора Гончаренко. Также он пожелал здоровья полузащитнику Алану Дзагоеву, выход на поле которого изменил ход встречи.

– Во втором тайме ЦСКА переиграл "Базель" без номинальных нападающих. Парадокс?

– Совершенно верно! Конечно, ребята молодцы. Но нужно отдать, прежде всего, должное Гончаренко. Победить без номинальных форвардов дорогого стоит. Тактические ходы сработали.

– ЦСКА с Дзагоевым и без него – небо и земля?

– Алан один из лучших игроков всего нашего чемпионата. Все мы возлагаем на него надежды на домашнем чемпионате мира. Единственное – его часто беспокоят все эти травмы… Дай бог ему здоровья. Когда человек пропускает месяц, а потом выходит и забивает гол, да и вообще во многом переворачивает ход встречи, делает результат – это говорит о многом. Высокий уровень исполнительского мастерства. Нужно, чтобы он правильно восстанавливался и набирал форму к матчам. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Дениса Попова//

Трансляция матча "Базель" – ЦСКА //

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