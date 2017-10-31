Денис Глушаков: "Каррера привнес в "Спартак" эмоции и физические кондиции"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в преддверии 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" в интервью УЕФА отметил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера прививает московской команде итальянскую школу футбола. Хавбек также добавил, что после вылета из Лиги Европы в прошлом сезоне спартаковцы встрепенулись и стали биться друг за друга.

– Если затронуть фактор тренера, что привнес с собой Массимо Каррера, после прихода которого "Спартак" завоевал первое за 16 лет золото?

– В первую очередь, эмоции и физические кондиции, которых нам не хватало. Из-за них команда пошла в гору, выиграла чемпионство и Суперкубок России. Сейчас мы потихоньку добираем кондиции с того года.

Изменился менталитет. Мы живем в России, он же итальянец и преподносит нам итальянскую школу футбола. Массимо до "Спартака" не работал сам главным тренером, и он не скрывает, что учился многим вещам у Антонио Конте. Ну и сам он был отличный игрок и выступал в хороших командах.

– Каковы главные сильные качества нынешнего "Спартака"?

– Дух команды. Это самое важное. После поражения в Лиге Европы в прошлом сезоне вся команда встрепенулась, все стали биться друг за друга. Это придало сил, уверенности, ну и везения, а везет тому, кто работает и отдает себя на футбольном поле.

Конечно, всегда есть, в чем прибавлять. В первую очередь, в скорости игры. Надо почувствовать в себе дух победителя, поверить в себя.

– Вы являетесь капитаном "Спартака". Как сказывается на вас этот статус?

– Понимаю, что я капитан. Когда что-то идет плохо или хорошо, мне всегда достается вдвойне, но с другой стороны, на первом плане все равно стоит коллектив. Любой футболист может надеть капитанскую повязку, повести команду чуть-чуть влево или чуть-чуть вправо. Я не придаю этому статусу сверхзначения. Для меня просто есть команда, ребята, и я должен сплотить их вместе.

Напомним, матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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