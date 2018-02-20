Даниеле Де Росси: "Если бы погода имела значение, то "Шахтер" или ЦСКА каждый год выигрывали бы ЛЧ"

Капитан "Ромы"​ Даниеле Де Росси в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шахтара" высказался по поводу погодных условий. По его словам, они не повлияют на исход встречи.

- Безусловно, для многих из нас такая холодная погода является непривычной, - цитирует пресс-служба УЕФА Де Росси. - Главный фактор - игровые качества обеих команд. Возможно, нам будет сложно в первые 5-10 минут. Это процесс привыкания. Не думаю, что холод будет иметь особое значение. Если бы это было так, то "Шахтер" или ЦСКА, к примеру, каждый год побеждали бы в Лиге чемпионов.

У нас нет задачи прыгнуть выше головы. Просто хотим получать удовольствие от игры и результата. Попасть в число восьми лучших команд Европы - многого стоит. Но это не значит, что после игры с "Шахтером" мы будем сидеть сложа руки.