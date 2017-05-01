Даниэль Карвахаль: "Друзья в "Атлетико"? Только за пределами поля"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил технику партнера по команде Иско. По его словам, в команде достаточно игроков такого калибра.

- Иско выделяется как игрок. Когда мяч у него в ногах, отобрать его невозможно, - цитирует Карвахаля официальный сайт УЕФА. - У нас немало сильных футболистов такого калибра, что и делает нас мадридским "Реалом". Тренеру решать, кому из нас в итоге выйти на поле.

Друзья в "Атлетико"? Когда звучит стартовый свисток судьи, дружба на время остается за пределами поля и возобновляется лишь по завершении встречи.

Первый матч между "Реалом" и "Атлетико" состоится во вторник, 2 мая, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.