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23:40 12 сентября | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА впервые начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы

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Обыграв в Лиссабоне "Бенфику", ЦСКА впервые в истории начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы. Ранее армейцы четырежды стартовали с ничьих и шесть раз – с поражений. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи ЦСКА в группе Лиги чемпионов

Сезон

Соперник

Счет

Место

1992/93

Брюгге (г)

0:1

4-е

2004/05

Порту (г)

0:0

3-е

2006/07

Порту (г)

0:0

3-е

2007/08

ПСВ (г)

1:2

4-е

2009/10

Вольфсбург (г)

1:3

2-е

2011/12

Лилль (г)

2:2

2-е

2013/14

Бавария (г)

0:3

4-е

2014/15

Рома (г)

1:5

4-е

2015/16

Вольфсбург (г)

0:1

4-е

2016/17

Байер (г)

2:2

4-е

2017/18

Бенфика (г)

2:1

?

Трансляция матча "Бенфика" – ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Электросталец

Судейство на уровне! фекалит2007, смойся в жижу, опарыш.

00:46

Obl2007

Электросталец----------------Смешной дурашка )))) Волк тряпочный )))))

00:34

Электросталец

наизнанку вывернись, олбик номерной, позорный шкет

00:29

Obl2007

Электросталец===============Ой ! Прям сейчас умру от страха )))))) Замкадыш ))))))

00:25

Электросталец

обл2007, давно не получал, ушлепок?

00:24

Obl2007

Вопреки=========================Полностью поддерживаю ! Единственный РАЗУМНЫЙ коммент !!! Дергающиеся в диком экстазе и болелы и журналисты пытаются скрыть очевидное ! Или не замечать ПОЗОРНОГО СУДЕЙСТВА !

00:21

Obl2007

Все наши сми ( в т ч и в телевизоре ) - трясутся в экстазе от этой левой победы ! ПОЗОРИЩЕ !!!!

00:18

Вопреки

Неужели есть основания петь диферамбы после подобного цирка с откровенным убийством "Бенфики" ??? После таких судейских "побед", цсковским болелам и ангажированным писакам, ЛУЧШЕ ПОМОЛЧАТЬ... Ну объясните мне почему испанский арбитр играл за Гинера, не поставив ДВА пенальти в ворота Акинфеева и придумав совершенно дикий еналь в ворота португальцев, что даже Нобель обомлел ??? Ну плеваться хочется, ей богу... как все последние лет 10 в ЧР, когда ЦСКА арбитры дарили 3 очка в решающих и не очень, матчах, вытаскивая их на пьедестал. Убогая игра, не достойная ЛЧ... при том, что арбитр откровенно был на стороне гостей. Не поздравлять нужно, а стыдить за неполноценность, позорящую нашу Страну.

00:14

Я с рулетом на балконе

Все начальные встречи были гостевыми? Это так звезды сошлись?

00:13

Obl2007

Сам ты даун - дестилеток ушлепок ! Или ты наивный чмокер думаешь что 2007 - это год рождения ??????))))) Иди отдыхай примитивный колхозник - замкадышь ))))

00:11

Электросталец

обл2007, спать иди 10-леток!

00:05

Obl2007

Эта победа будет последней !!!))))))))

23:45 12 сентября