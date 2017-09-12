ЦСКА впервые начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы

Обыграв в Лиссабоне "Бенфику", ЦСКА впервые в истории начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы. Ранее армейцы четырежды стартовали с ничьих и шесть раз – с поражений. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи ЦСКА в группе Лиги чемпионов

Сезон Соперник Счет Место 1992/93 Брюгге (г) 0:1 4-е 2004/05 Порту (г) 0:0 3-е 2006/07 Порту (г) 0:0 3-е 2007/08 ПСВ (г) 1:2 4-е 2009/10 Вольфсбург (г) 1:3 2-е 2011/12 Лилль (г) 2:2 2-е 2013/14 Бавария (г) 0:3 4-е 2014/15 Рома (г) 1:5 4-е 2015/16 Вольфсбург (г) 0:1 4-е 2016/17 Байер (г) 2:2 4-е 2017/18 Бенфика (г) 2:1 ?

Трансляция матча "Бенфика" – ЦСКА