ЦСКА впервые начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы

Обыграв в Лиссабоне "Бенфику", ЦСКА впервые в истории начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы. Ранее армейцы четырежды стартовали с ничьих и шесть раз – с поражений. (Кирилл БУРДАКОВ)
Первые матчи ЦСКА в группе Лиги чемпионов
|
Сезон
|
Соперник
|
Счет
|
Место
|
1992/93
|
Брюгге (г)
|
0:1
|
4-е
|
2004/05
|
Порту (г)
|
0:0
|
3-е
|
2006/07
|
Порту (г)
|
0:0
|
3-е
|
2007/08
|
ПСВ (г)
|
1:2
|
4-е
|
2009/10
|
Вольфсбург (г)
|
1:3
|
2-е
|
2011/12
|
Лилль (г)
|
2:2
|
2-е
|
2013/14
|
Бавария (г)
|
0:3
|
4-е
|
2014/15
|
Рома (г)
|
1:5
|
4-е
|
2015/16
|
Вольфсбург (г)
|
0:1
|
4-е
|
2016/17
|
Байер (г)
|
2:2
|
4-е
|
2017/18
|
Бенфика (г)
|
2:1
|
?
Электросталец
Судейство на уровне! фекалит2007, смойся в жижу, опарыш.
00:46
Obl2007
Электросталец----------------Смешной дурашка )))) Волк тряпочный )))))
00:34
Электросталец
наизнанку вывернись, олбик номерной, позорный шкет
00:29
Obl2007
Электросталец===============Ой ! Прям сейчас умру от страха )))))) Замкадыш ))))))
00:25
Электросталец
обл2007, давно не получал, ушлепок?
00:24
Obl2007
Вопреки=========================Полностью поддерживаю ! Единственный РАЗУМНЫЙ коммент !!! Дергающиеся в диком экстазе и болелы и журналисты пытаются скрыть очевидное ! Или не замечать ПОЗОРНОГО СУДЕЙСТВА !
00:21
Obl2007
Все наши сми ( в т ч и в телевизоре ) - трясутся в экстазе от этой левой победы ! ПОЗОРИЩЕ !!!!
00:18
Вопреки
Неужели есть основания петь диферамбы после подобного цирка с откровенным убийством "Бенфики" ??? После таких судейских "побед", цсковским болелам и ангажированным писакам, ЛУЧШЕ ПОМОЛЧАТЬ... Ну объясните мне почему испанский арбитр играл за Гинера, не поставив ДВА пенальти в ворота Акинфеева и придумав совершенно дикий еналь в ворота португальцев, что даже Нобель обомлел ??? Ну плеваться хочется, ей богу... как все последние лет 10 в ЧР, когда ЦСКА арбитры дарили 3 очка в решающих и не очень, матчах, вытаскивая их на пьедестал. Убогая игра, не достойная ЛЧ... при том, что арбитр откровенно был на стороне гостей. Не поздравлять нужно, а стыдить за неполноценность, позорящую нашу Страну.
00:14
Я с рулетом на балконе
Все начальные встречи были гостевыми? Это так звезды сошлись?
00:13
Obl2007
Сам ты даун - дестилеток ушлепок ! Или ты наивный чмокер думаешь что 2007 - это год рождения ??????))))) Иди отдыхай примитивный колхозник - замкадышь ))))
00:11
Электросталец
обл2007, спать иди 10-леток!
00:05
Obl2007
Эта победа будет последней !!!))))))))
23:45 12 сентября